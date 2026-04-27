32万回以上視聴され2.7万「いいね」を集めているのは、2匹の猫が突然『テイテイ』を始めた瞬間。貴重な『テイテイ』を見届けた視聴者からは「可愛いにゃん」「尊すぎる」と絶賛するコメントが寄せられています。 【動画：2匹の猫が『手を繋いでいる』と思ったら→『予想外の行動』をとり始めて…尊すぎる光景】 仲良くソファでゴロゴロ Instagramアカウント「むた＆バロン」に投稿されたのは、ミヌエットの「むたちゃん」