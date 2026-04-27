BYDやフォルクスワーゲンの合弁会社といった中国メーカー製の自動車に、Alibaba製のAIであるQwenが搭載されることが、現地時間の2026年4月24日に開催された北京モーターショーで発表されました。Alibaba’s Qwen AI is coming to cars, allowing drivers to order food and book hotels by voicehttps://www.cnbc.com/2026/04/24/alibaba-qwen-ai-integration-chinese-carmakers-beijing-auto-show.htmlAlibaba's New AI Lets You