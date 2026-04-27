『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、キャラクター総登場のメインビジュアルが解禁。今作で初登場となるセイレーン・島二郎の姿も初公開された。【写真】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キャラクター総登場のメインカットイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて