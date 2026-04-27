ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で前哨戦３鞍を徹底分析。注目したのは…。【阪神大賞典＝レース評価Ａ】出走馬で重賞勝ち馬は３頭のみ。２、３番人気は上り馬のダノンシーマと格上挑戦のレッドバンデの４歳勢。決して、メンバーは強力とは言い切れないが、アドマイヤテラの勝ちっぷりは文句なし。３２００メートルのＧ１の前哨戦としては非の打ちどころがない。レコードとなった勝ち時計は馬場の影