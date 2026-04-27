俳優の竹内涼真（33）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】竹内涼真のタトゥーチラ見え姿やきょうだい&愛犬との写真これまでInstagramで仕事やプライベートなど、ありのままの姿を発信してきた竹内。2025年12月には、腰のタトゥーがチラ見えするNetflix映画「10DANCE」のオフショットを披露し、「振り幅えぐい！」「色気ありすぎだよ」と話題になっていた。きょうだい&愛犬とのワ