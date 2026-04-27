バスケットボールです。B3リーグの頂点を目指すプレーオフが開幕。新潟アルビレックスBBは見事、準決勝進出を決めました。レギュラーシーズンの結果プレーオフはアウェーでの戦いとなった新潟。2戦先勝で準決勝進出となる岡山戦、金曜日の第1戦はベテラン・五十嵐圭が魅せました。一進一退で迎えた第3Q、相手ディフェンスを引き付けると鮮やかなパス！BJマックの3Pシュートを演出