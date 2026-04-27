アーセナルレジェンドのポール・マーソン氏は今週末のプレミアリーグ第35節のフラム戦がプレミアリーグのタイトルを左右することになると考えているようだ。アーセナルは第34節のニューカッスル戦で見事に勝ち点3を獲得し、現在2位のマンチェスター・シティとは3ポイント差。シティは1試合未消化の状態ではあるが、同氏はこのポイント差が試合を残すシティにとってプレッシャーになると考えていて、第35節を先に行うアーセナルが勝