ユナイテッド航空のスコット・カービーCEOは、アメリカン航空との合併協議を自ら打診していたことを公式に認める声明を発表した。アメリカン航空が公式に拒否の姿勢を示したため、交渉は終了した。カービー氏は「アメリカン航空に対してアプローチしたのは、共に顧客のために素晴らしいことができると考えたからだ。合併が成功し承認されるためには、顧客にとって良いものであり、同じビジョンを共有する意欲的なパートナーが必要