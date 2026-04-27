自民党の鈴木宗男参議院議員が、５月上旬にもロシアを訪問する意向を明らかにしました。すでに国会の許可を得ていて、要人との面会を調整中だということです。（鈴木宗男参院議員）「地政学的な利点を考えるとロシアとの関係は大事なんです」自民党の鈴木宗男参議院議員は４月２５日、札幌市内で定例の会合「大地塾」を開き、５月上旬にロシアを訪問すると明らかにしました。国会開会中の議員の海外渡航には許可が必要ですが、鈴木