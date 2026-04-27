相撲王国石川に新たな風です。この春追手風部屋に入門した穴水町出身の新星力士、大森康弘さん。原動力はふるさと能登への思いです。史上最速で横綱に昇進した大の里や去年新入幕を果たした欧勝海など、郷土力士の活躍が目覚ましい相撲王国・石川。こうしたなか期待の新星として今、注目されているのが…「追手風部屋に入門することにしました」穴水町出身の大森康弘さんは相撲の名門・金沢学院大学出身。この春、追手風部屋に入門