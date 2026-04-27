俳優の佐藤二朗さん、佐々木蔵之介さん、SUPER EIGHTの丸山隆平さんが、城定秀夫監督とともに映画『名無し』完成披露試写会に登壇しました。【写真を見る】【 SUPER EIGHT・丸山隆平 】アイドルスマイルで「人がボコボコになったりが大好き」佐藤二朗からツッコミ「不穏なこと言わなくてもいいのよ」『名無し』は、佐藤さんが映画にするべく執筆していた脚本がその過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となり、すんでの