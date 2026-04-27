世界的シェフ、アラン・デュカス氏の世界観を体現するサロン『アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ』が、大阪・阪急うめだ本店に4月25日オープンした。【写真】美しい料理…『アラン・デュカス・サロン・デ・マニュファクチュール・パリ』同サロンは、デュカス氏の技と哲学の真髄を一つの場所に集約し、美食、クラフトマンシップ、そしてフランスのエレガンスを融合した新しいコンセプトの新業態。“