政府は国家安全保障戦略などの安全保障関連3文書の年内改定に向けた有識者会議の初会合を開きました。高市総理「我が国の平和と独立を守り抜いていくためには、防衛力の抜本的強化を主体的に進めていかなければなりません」政府が年内に安保3文書の改定を目指すなか、高市総理はきょう、“「新しい戦い方」への対応や長期戦への備えを進めなければならない”と述べ、AIや量子といった技術の進歩により継戦能力を向上させる必要性を