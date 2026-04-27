ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１６回「覚悟の比叡山」が２６日に放送された。織田信長（小栗旬）は、浅井長政（中島歩）・朝倉義景（鶴見辰吾）が立てこもり、これに加勢した比叡山延暦寺の焼き討ちを明智光秀（要潤）命じた。木下藤吉郎秀吉（池松壮亮）はこれに志願して加わり、比叡山に逃げ込んでいた女性や子供たちを逃がそうとしたが…これを信長に見透かされ、切腹を命じられた。木下小一郎長秀（仲野太賀）や宮