巨人は６月１９日からの中日３連戦（東京ドーム）を「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＧＩＲＬＳＤＡＹ」として開催すると２７日、発表した。昨年開催した女性ファン向けイベント「ＴＧＦｅｓ．」からパワーアップした「ＴＯＫＹＯ―」。女性ファンを中心に全てのファンが選手の個性や魅力を知って観戦をより楽しめるものとなっており、期間中は選手写真を使用したオリジナルフレームで記念写真を撮影できるフォトスポットの設