与野党は２７日、国会内で「選挙に関する各党協議会」会合を開催。自民党は各党に選挙時のＳＮＳなどの偽・誤情報などの拡散などに対し論点整理案を提示した。会合の冒頭、自民党・逢沢一郎座長は与野党の責任者を前に「プラットフォーム事業者４社からのヒアリングを終えました。各社ともそれぞれ懸命な自助努力でＳＮＳと政治、ＳＮＳと選挙の健全性、公正性を保つべく努力をしていただいていることは伝わってきたと思います