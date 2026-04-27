【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の佐藤二朗が27日、都内で開催された映画『名無し』の完成披露試写会に、SUPER EIGHTの丸山隆平、佐々木蔵之介、城定秀夫監督とともに出席。作品への思いを明かした。【写真】佐藤二朗・丸山隆平・佐々木蔵之介ら豪華集結◆佐藤二朗「お蔵入り寸前になって」最初のあいさつで佐藤は「結構賛否が分かれる作品だと思ってるんだけど、今のところ試写では割と絶賛してくれる人が多くて…」と口にし「