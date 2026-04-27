「atmos pink」より、「PUMA」の注目モデル“H-STREET”をベースにした別注デザイン『H-STREET atmos pink “PICNIC”』が登場します。クラシックなランニングスパイクの雰囲気に、レディライクなギンガムチェックをプラスした一足。2026年5月2日より発売され、春夏のコーデを軽やかに彩る注目スニーカーです♡ 甘辛バランスが魅力の別注デザイン 今作は、「atmos pink」が掲げるコンセプト[P