言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！今回は、お茶の時間にぴったりの焼き菓子から、毎日の料理を支える調理器具、さらに体を動かす楽しさを伝えるプロフェッショナルの呼称まで、バラエティーに富んだ3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーんが□