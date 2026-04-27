news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「男子マラソン 人類初2時間切り2位も初マラソンで大記録」についてお伝えします。◇◇◇26日に行われたロンドンマラソン歴史的な記録が生まれました。異次元な走りをみせたのがケニアのサウェ選手、31歳。これまでマラソンでは3戦3勝、負け知らずです。先頭集団を進み、30キロ地点に入るとペースアップ。そして単独トップのままフィニッシュ地点へ。タイムは1時間59分30