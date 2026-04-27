「アサヒゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」（5月16日午後6時30分放送開始）の組み合わせ抽選会が27日、都内のフジテレビで行われた。芸歴16年目以上が対象の賞レースで、2組が先攻、後攻に分かれて直接対決するスタイル。ファイナリスト全8組が参加し、トーナメント形式の組み合わせ、1回戦の先攻、後攻が決まった。優勝賞金は2000万円。組み合わせは以下の通り。【1回戦】◆第1試合・先攻金属バット・