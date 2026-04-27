県内で26日、相次いだ林野火災。魚沼市のスキー場跡地の火災は27日午前、鎮圧が発表されました。一方、長岡市山古志地区の火災も27日朝に鎮圧しましたが、70代の男性がケガをしています。新緑に変わった山肌はところどころ黒く焼け焦げていました。木々を覆うように激しく燃え上がる炎も‥‥‥26日午前10時半ごろ、魚沼市赤土のスキー場跡地で出火が確認されました。＜カメラマンリポート＞「白い煙が立ち上って