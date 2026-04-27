仕事や家事、育児など、毎日忙しく過ごしている方も多いのではないでしょうか。例えば、掃除をしながら洗濯機を回すうえに、夕食の献立を考えるなど、今やマルチタスクは当たり前。そんな慌ただしい日々の強い味方として注目されているのが「マルチタスクコスメ」です。1つで複数の役割を兼ねるため、時短やコスパ向上など、多くのメリットがあります。今回は、機能性と使い勝手を兼ね備えた4つのコスメを厳選してご紹介します。マ