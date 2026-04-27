中国は2025年4月、外国人旅客が中国で買い物した際の税金還付の利便性をさらに向上させ、消費体験を適正化するため、税金還付政策を調整し、購入時に税金を即時還付する「即買即退」サービスを全国で導入しました。国家税務総局の最新情報によると、この措置は順調に実施されて1周年を迎え、インバウンド消費の活力を効果的に引き出しているとのことです。国家税務総局のデータによると、措置の実施から1年間で申請者は前年比12．9