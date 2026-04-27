大泉町でも新しい庁舎が完成し２５日にお披露目されました。 新たに完成した大泉町の庁舎は延べ床面積７２００平方メートル、地上３階建ての鉄筋コンクリートづくりです。外国人が町の人口の１９％を占めるため、案内表記は英語やポルトガル語でも書かれています。 ２階には５つのモニターを備え付けた災害対策本部室や、防災無線室などがまとめられ防災拠点としての役割を担います。また、新しい議場は、机