お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。人気企画「1人賛否」の終了を突然発表した。同企画は、最近のネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもの。24年2月19日に初回が公開され、ネット上で注目を集め続けてきた。そして今月27日の動画の冒頭で、粗品は「『1人賛否』やめます」と突然の宣言。「理由は、自分のステージが1