岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は発生６日目の２７日も延焼が続き、これまでに１６１８ヘクタールが焼けた。同日午後には、２２日の発生以降で初めて雨が観測されたが、鎮火のめどは立っていない。町人口の約３割にあたる１５５８世帯３２５７人に避難指示が出され、住民らは町内外７か所の避難所やホテル、親類宅などに身を寄せている。県によると、２７日は自衛隊などのヘリコプターが上空から散水した。地上からは、