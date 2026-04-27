タレントの壇蜜（４５）が２７日、都内で開かれた香港映画「旅立ちのラストダンス」（５月８日公開）の先行上映会でトークショーを行った。映画は葬祭業者（ダヨ・ウォン）と葬祭道士（マイケル・ホイ）を中心に展開する人間ドラマで、香港映画史上最高興収を記録した大ヒット作。遺体衛生保全士の資格を持つ壇蜜は、そのきっかけを「恩師が急にいなくなってしまったことで、生きると死ぬということの考え方が少し身近になっ