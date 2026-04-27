２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２７日放送のフジテレビ系「ネプリーグ日本選抜ＶＳ世界選抜！高橋成美＆林修が日本大好き外国人に挑む！」（月曜・午後７時）に出演。日本代表として、お笑いタレント・パックンことパトリック・ハーラン、サッカー日本代表・トルシエ監督の元通訳・フローラン・ダバディ氏、タレント・フィフィ、小原ブラ