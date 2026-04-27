商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベストが直近６か月以内に買い物でＡＩを活用したことがある２０〜５０代の男女３００人を対象に、「ＡＩ時代の買い物に関する調査」を実施した。▼調査概要・調査対象：直近６ヶ月以内に買い物でＡＩ（ＣｈａｔＧＰＴ・Ｇｅｍｉｎｉ・Ｃｏｐｉｌｏｔ等）を活用したことがある２０〜５０代の男女３００人・調査方法：インターネットによるアンケート調査（株式会社