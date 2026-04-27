カナダから一時帰国中のＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮が２７日、都内で主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２９日公開、福田雄一監督）の公開直前イベントに出席した。雨が降る会場で約１時間、神対応を見せながら集まったファン３８０人を盛り上げた。雨がふりしきる屋外会場に、長髪を束ねたシックなスーツ姿の目黒が登壇すると、かっぱ姿のファン３８０人から「きゃ〜！」「めめ〜！（＝目黒の愛称）」「かっこいい！」と