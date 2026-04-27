霧島市で今月20日、住宅が全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかった火事で、亡くなったのは、この家に住む69歳の男性と分かりました。 この火事は、今月20日午後8時前、鹿児島県霧島市霧島大窪で、木造平屋の住宅1棟と倉庫1棟が全焼し、住宅の焼け跡から1人が遺体で見つかったものです。 警察が遺体の身元の確認を進めていましたが、DNA鑑定の結果、亡くなったのは、この家に住む無職・新森稔さん(69)と判明しました。死因は焼