銀行員になりすまして、3人の知人女性からあわせて6000万円をだまし取った罪に問われている男の裁判で、検察はきょう27日、拘禁7年を求刑しました。 詐欺などの罪に問われているのは、住所不定・無職の日高洋被告(58)です。 起訴状によりますと、日高被告は鹿児島銀行の行員になりすまし、2017年から2022年までの間、3人の知人女性から現金あわせておよそ6000万円をだまし取ったほか、このうち2人の女性から返金を求められた際