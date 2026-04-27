【モデルプレス＝2026/04/27】SUPER EIGHTの丸山隆平が27日、都内で開催された映画『名無し』の完成披露試写会に、佐藤二朗、佐々木蔵之介、城定秀夫監督とともに出席。本作への出演の感想を明かした。【写真】丸山隆平、爽やかな柄シャツ＆ジャケット姿で登場◆丸山隆平「名無し」は「単純に大好物な映画」丸山は身寄りも名前すらもなかった少年期の“名無し”（山田太郎）の名付け親となる巡査・照夫を演じる。丸山は「アイドル