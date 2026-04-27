「ONにもOFFにも等身大で楽しむ、オトナの日常着」をテーマに、スタイリッシュなカジュアルスタイルを提案するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）が、ムーミンとコラボレーション！（写真）コインケースやスカーフも♪【ムーミン×AMERICAN HOLIC】全5型ワンピースやコインケースなどのアイテムが、2026年5月1日(金)10時より公式WEBストア「STRIPE CLUB」で発売されます。コラボコレクションは全5種！今回のコラボ