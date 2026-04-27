秋田朝日放送 秋田市の新スタジアム整備に向けた３者協議がおよそ２カ月ぶりに開かれたことについて、ブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長は２７日、「次のフェーズに入った」という認識を示しました。 スタジアム整備に向けた３者協議は、２３日およそ２カ月ぶりに開かれ、懸案だった整備主体については、秋田県と秋田市が共同で担う方針が確認されました。 ２７日記者会見に臨んだブラウブリッツ秋田の岩瀬社長は