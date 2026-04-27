ドルが軟調、中東情勢への期待や今週の各主要中銀金融政策への思惑で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルが軟調に推移している。ドル円は159円台前半へ軟化。ユーロドルは1.17台半ばへ、ポンドドルは1.35台後半へと買われている。米国とイランがいずれも停戦合意に向けた提案を示唆するなかで、武力衝突は引き続き回避されている。イラン核放棄については合意を見出すことが困難とみられているが、まずホルムズ海