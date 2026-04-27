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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/27（月） EUR/USD 1.1650（23億ユーロ） 1.1700（23億ユーロ） 1.1720（7.05億ユーロ） USD/JPY 158.00（18億ドル） 158.50（15億ドル） 158.65（6.15億ドル） 159.00（11億ドル） 159.40（7.13億ドル） 159.45（7.77億ドル） 159.50（5.62億ドル） 160.00（11億ドル） 161.00（12億ドル） 161.25（6.24億ドル） GBP/USD 特段の設定