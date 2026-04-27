秋田朝日放送 おととい２５日からきょう２７日までに秋田市でクマの目撃が相次いでいます。老人ホームにも出没し緊張が走りました。 【クマを撮影した提供映像から】 「あっ！(クマが）いた草食べている。怖い怖い」 ２５日午前８時半すぎ、秋田市浜田の老人ホーム松寿園の敷地にクマ１頭が出没しました。目撃した施設の職員によりますと、クマはおよそ１．３ｍから１．５ｍの大きさだったということで