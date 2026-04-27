『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「高速バスの乗客が刃物を…警察が突入 61歳男を逮捕」についてお伝えします。◇◇◇27日午前5時半ごろ、高速バスの乗務員から1本の通報がありました。「ナイフを持った男が車内の前方に来て立っている」警察によりますと、広島市内のバス停に止まっていた高速バスの車内で乗客の男1人が前方へ。その手には刃渡りおよそ8センチの折りたたみナイフを持っていたということですが