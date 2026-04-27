カンニング竹山（５５）が２７日、Ｘを更新。２０１６年４月２６日に虚血性心不全のため４４歳で亡くなった親友、お笑いタレントの前田健さんを偲んだ。『まえけん』の愛称で親しまれた前田さんは、１６年４月２４日夜に東京・新宿の路上で倒れ、心肺停止で緊急搬送され、２６日午前１時３６分、虚血性心不全で亡くなった。前田さんは「カンニングの良き理解者」（※１６年の竹山のＸより）だった。竹山の相方、中島忠幸さん