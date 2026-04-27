東京六大学野球は春季リーグの3回戦2試合が行われ、慶大は10―2で明大を下し、優勝した23年秋以来5季ぶりに明大からの勝ち点を挙げた。今秋ドラフト候補の左腕・渡辺和大投手（4年）が8回6安打2失点で今季3勝目をマークした。法大は8―6で早大に競り勝ち、5番手で救援した右腕・桜田朔投手（2年）が2回を完全投球でリーグ初白星を挙げた。＜今日の一言＞◎早大は左腕・宮城が降雨の厳しいコンディションの中で先発し、3回1/3