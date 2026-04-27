男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が２７日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの連日観戦で夫の戦ってる孤独な中での環境の凄さを改めて実感」などとつづり、２６日まで開催された前沢杯（ＭＺ・ＧＣ＝パー７２）観戦を報告した。⁡息子を抱く夫と、大会創設者の実業家・前澤友作氏との４ショットも投稿。「わかっているつもりでも改めて現場でみると色んな感情やリアルに触れ夫の凄さを感じる良