歌手で女優の今井美樹（63）が26日放送のテレビ朝日系「EIGHT−JAM」に出演。夫でギタリスト布袋寅泰（64）が寄せたメッセージに思いを明かした。デビュー40周年を迎えた今井に布袋は「このアルバムは僕からの40周年へのお祝いのプレゼントにしたかったんです」と、今年リリースされた最新アルバム「smile」について明かした。そして「もちろん美樹さんのアルバムだけど、僕はそばで彼女が幸せでいられるように見守っていたつもり