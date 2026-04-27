ロサンゼルス・レイカーズは、4月27日（現地時間26日、日付は以下同）に敵地トヨタ・センターでヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦へ臨むも、約38分間でリードを許して96－115で落とした。 シリーズ3連勝で王手をかけていたレイカーズに対し、ロケッツはケビン・デュラントを左足首捻挫のため2戦連続で欠くなかで奮起。アメ