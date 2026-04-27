認定された主なパワーハラスメント行為とは 「パワハラが認められたことを重く受け止めている」そう話した菅野町長。2期目の町政をスタートさせるにあたり、これまでの行為を省み、対策を講じていました。 4月に行われた山形県西川町長選挙の争点のひとつともなった菅野大志（かんのだいし）町長のパワハラ問題。町は27日、再発防止策とこれまでパワハラと認定された行為について公表しました。 町長の言動により、