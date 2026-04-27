【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが4月26日、アメーバオフィシャルブログを更新。“やばすぎなバンド”で出演した音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』を振り返った。 ■バンド名はのん＆The tears of knight 4月23日に更新したブログにて「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告し、古市らと階段に腰掛けたクールな集合ショット