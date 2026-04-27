この記事をまとめると ■コンビニへ商品を配送するトラックは搬入時の駐車の制約が大きい ■時間厳守のルールゆえ待機は大きな負担となる ■無断駐車が利用者と物流双方に悪影響を与えている 「停められない」が遅延を生む 街なかにあふれているさまざまな店舗たち。スーパーマーケットやホームセンターなどの店舗を利用する機会は毎日のようにあるだろう。そんなお客さんのニーズに応えるべく、荷物を積んだトラックが絶えるこ