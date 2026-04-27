27日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、2025-26シーズンをもってリベロの菊地実結（26）とミドルブロッカーの道下ひなの（28）、セッターの松浦未波（33）、アウトサイドヒッター（OH）の小嶋桃香（21）が現役を引退、OHの藤井寧々（26）とミドルブロッカーの塩崎葵葉（25）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。