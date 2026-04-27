27日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、2026年度の育成選手として南陽奈（22）と選手契約を締結したとクラブ公式サイトで発表した。 南は地元福岡県出身のセッターで、福岡女学院高校を卒業後、大阪教育大学へ進学した。3月に同大学を卒業。2025年12月に受けた手術の影響で入団が遅れたが、今回カノアへの加入が発表された。背番号は13を着用する。 南はクラブを通し